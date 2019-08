Lutto nel mondo dell'imprenditoria: addio al "re dei latticini", amico di Maradona

Grave lutto nel mondo dell'imprenditoria campana. E' scomparso a Castel Volturno, tra l'affetto dei familiari, all'età di 64 anni, il noto imprenditore Salvatore Luise.

Il male del secolo ha portato via una delle colonne portanti del caseificio “Luise”, fondato dal papà Antonio nel 1940, che ha rappresentato un volano per l'economia campana, divenendo abituale punto di sosta per personaggi dello spettacolo, capi di stato e calciatori.

Il “re dei latticini” è stato amico di Antonio De Curtis (in arte Totò), Eduardo e Peppino De Filippo, dell'ex capitano del Napoli Diego Armando Maradona, che hanno condiviso con lui momenti straordinari, fatti di quei sorrisi che sapeva regalare anche nelle difficoltà. Salvatore Luise è stato anche costruttore e fondatore di “Radio Volturno”, da lui ideata e diretta.

"Tutto mi ricorderà te. Il vuoto sarà incolmabile, ma ti prometto una cosa: io continuerò a farti vivere, attraverso le mie parole, i miei racconti alle persone. Tutti devono sapere chi sei stato. Dammi la forza di sopportare questo dolore, fallo per le tue amate nipotine e per tua moglie e tua figlia Giusy, la cosa più bella che hai sempre detto di aver visto e conosciuto. Dicono che l’amore sia qualcosa che somigli alla visceralità ed è proprio così. Ora la tua assenza porterà via, per sempre, anche una parte di me. Sei il mio amore più grande e ti amo, ti amo immensamente. Con un filo di voce ti chiamerò ancora, papà”, scrive a conclusione di una lunga e toccante lettera il figlio Antonio per ricordare il papà.