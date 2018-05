Salvarono la vita alla loro insegnante: un premio per gli alunni del “Cesaro-Vesevus”

La notizia dell’intervento degli studenti di una classe dell’istituto “Cesàro-Vesevus” di Torre Annunziata, che ha permesso di salvare una loro docente impossibilitata ad alzarsi da terra in seguito ad una caduta avvenuta 48 ore prima nella sua abitazione, è rimbalzata sulla cronaca locale e nazionale. Tutti i media hanno messo in risalto l’umanità e la sensibilità di questi studenti, preoccupati per l’assenza dalla scuola della loro professoressa. L’amministrazione comunale oplontina, tramite il sindaco Vincenzo Ascione, vuole esprimere al dirigente dell’Istituto “Cesàro-Vesevus”, Rita Iervolino, il proprio compiacimento per questo nobile gesto.

Per questo ha deciso di tributare un premio agli studenti. «Mercoledì 23 maggio ricorre il ventiseiesimo anniversario della strage di Capaci. Per mantenerne vivo il ricordo – spiega il primo cittadino - si terrà una cerimonia commemorativa presso la “stele” posta nel quartiere Penniniello, dedicata alla memoria delle vittime di quel tragico giorno. Per l’occasione - conclude Ascione - è mia intenzione assegnare all’intera classe V A - AFM un riconoscimento per la grande sensibilità e nobiltà d’animo dimostrata dagli studenti nei confronti della loro professoressa».