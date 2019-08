Esposito La Rossa: "Ho scoperto di avere il cancro a 30 anni. E' il regalo della Terra dei Fuochi"

Lo chiama il drago. Quello che più di tutti nelle favole spaventa i bambini. Lui che una favola l'ha creata a Scampia e che adesso si trova a combattere contro il più grave dei mali. Rosario Esposito La Rossa, scrittore, inventore della “Scugnizzeria di Scampia” e titolare della Marotta e Cafiero editori, sta lottando contro un cancro. È stato lui stesso ad annunciarlo su Facebook pochi giorni dopo averlo scoperto. A soli 30 anni e con una figlia piccola, si trova a dover combattere l'ennesima battaglia dopo quelle sociali sostenute per il suo rione. Cugino di Antonio Landieri, vittima innocente della faida di Scampia, è partito proprio da quel delitto ad aumentare il suo impegno per il quartiere.

L'omicidio di Antonio Landieri e la faida

Ha fatto di tutto, riuscendoci dopo anni, per riabilitare la memoria del cugino, non ritenuto fin da subito vittima innocente della camorra. A lui è riuscito a far dedicare uno stadio di calcio raccogliendo intorno alla struttura decine di bambini. Il calcio è stata la sua prima professione, allenatore di squadre giovanili, ma poi si è dedicato sempre di più alla sua più grande passione, la letteratura. Autore di libri di successo, ha ottenuto dagli eredi di Marotta e Cafiero il titolo della storica casa editrice portandola a Scampia.

La piazza di spaccio di libri

Lì ha aperto quella che lui chiama “la prima piazza di spaccio di libri”, una libreria-faro di cultura per il quartiere. Adesso da pochi giorni ha annunciato la sua nuova sfida, raccontando passo-passo sui social il dramma di chi si scopre malato così giovane. Finora sono stati due i post pubblicati e il secondo parla di una situazione grave ma lui non si arrende. Al suo fianco tutta la città di Napoli, a cominciare dal sindaco Luigi de Magistris che gli ha fatto arrivare la propria solidarietà. Una battaglia durissima e la forza di raccontarla agli altri in pubblico nella speranza di riuscire a battere il drago come nelle favole.

