Saviano a Napoli presenta “La paranza dei bambini”. Attacco alla borghesia cittadina (FOTO E VIDEO)

Roberto Saviano è stata la star della presentazione del film “La paranza dei bambini” presentato questa sera al Metropolitan di via Chiaia. Lo scrittore ha partecipato alla presentazione della pellicola con la quale ha vinto l'Orso d'argento per la miglior sceneggiatura al Festival di Berlino. Con lui sul palco anche il regista Claudio Giovannesi, coautore dello script premiato a Berlino. Una folla di napoletani ha accolto lo scrittore e il regista insieme a tutti i giovani attori interpreti di una pellicola che riporta in alto il cinema italiano e racconta una realtà dei giovani napoletani e italiani agghiacciante.

Le parole di Saviano

“Raccontare una ferita non è diffamare. È una cazzata che raccontano per non far sentire in colpa. Sono scuse, balle: le cose non vanno. Bisogna affrontarle e per affrontarle non vanno negate. Sono storie che diventano universali. Incredibile dover ancora giustificarsi su questo”. Queste le parole di Saviano che ha poi risposto anche all'assessore Daniele che è andato da lui per complimentarsi e dirgli che Napoli è casa sua. Saviano ha risposto: “Stranon perchè fino ad ora non stato così”. Lo scrittore ha poi lanciato un duro attacco alla “borghesia che fa finta di non vedere”. Ha poi concluso dicendo che le sue opere hanno la stessa sorte di quella avuta da “La Pelle” di Curzio Malaparte o quella delle opere di Eduardo.

