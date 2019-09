Roberto Saviano compie 40 anni: "Non avevo previsto di arrivarci"

Roberto Saviano compie oggi 40 anni. Lo scrittore napoletano ha espresso il suo stato d'animo sui social: "40! Non avevo previsto di arrivarci. Forse ne vale la pena. Forse...".

"So che è già successo a molti di voi e so anche che è una cosa assai comune, compiere 40 anni, intendo. Ma a me, quando avevo 27 anni, dopo le minacce e la scorta, consigliarono di fare testamento... Ecco, anche per questa ragione, il traguardo dei 40 ha un sapore strano: il sapore della vendetta, la mia vendetta contro i clan. E mi viene da ridere, ma devo ammettere che ancora oggi restano per me valide le parole con cui chiusi Gomorra: 'Maledetti bastardi, sono ancora vivo'", scrive Saviano su Facebook.