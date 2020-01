Metro, ritardo per la stazione Duomo. Panini: "Siamo preoccupati"

La fermata dei "Quattro palazzi" era stata annunciata per la fine del 2019. Il vicesindaco di Napoli: "A fine febbraio, riunione per capire i nuovi tempi". Attesa per lo sblocco della linea 1 fino a Piscinola