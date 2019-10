Una casa per i gatti ai Quartieri spagnoli

Sette cucce sono state donate dagli animalisti alla colonia felina ospitata presso Palazzetto Urban, ai Quartieri Spagnoli. "Una giornata felice - ha affermato l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli Roberta Gaeta - Una cosa importante per i nostri gatti, che trovano rifugio in un palazzo comunale. E' una coa importante anche per il lavoro di tanti volontari al servizio degli animali nella nostra città".