L'elenco di de Magistris: ecco cosa ha chiesto a De Luca nel loro incontro

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha inviato una nota al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a seguito di quanto era emerso - come scrive il primo cittadino - "nel nostro recente incontro". De Magistris ha trasmesso a De Luca "una prima, non esaustiva elencazione dei progetti - raggruppati per tematiche - per i quali esiste, in gran parte, già una interlocuzione con gli uffici della Regione Campania. La loro concreta attuazione – che necessita, a mio avviso, della costituzione di appositi tavoli tecnici per l’esame anche di future progettualità - consentirebbe lo sviluppo in molti settori delle attività sociali, civili ed economiche del nostro territorio e della nostra comunità".

CULTURA E TURISMO

L'amministrazione inizia chiedendo novità sul progetto “ARTErie”: "Progetto esecutivo in breve tempo, a valere sul Poc Campania “programma di eventi per la promozione turistica della Campania “periodo Giugno'19-Giugno'20” (d.g.r.c.236/19), giustamente rivisto nei suoi termini conclusivi di realizzazione con d.g.r.c. 153/2020 portandolo a dicembre 2020. Chiediamo di ammetterlo rapidamente a finanziamento (euro 450.000,00) così da poter procedere rapidamente alla realizzazione delle attività".

Poi c'è il problema di altri Poc. "Sempre sul turismo vi sono due Poc a valere sugli anni 2016 e 2017 ormai conclusi nelle loro attività e rendicontati, ad eccezione del saldo finale, che andrebbe anticipato dal beneficiario, ma che il Comune, come tale, non può operare visto l'aggravarsi della situazione economica, gia precaria, con le ultime vicende legate all'emergenza. Rispetto a questi progetti sono state già avanzate richieste di anticipazione del saldo ai competenti uffici regionali. Due progetti a valere sul Poc Cultura; per il primo del 2018 si è ottenuto il decreto di finanziamento del secondo acconto e sono stati predisposti gli atti di liquidazione, così da poter procedere ai pagamenti appena si acquisirà il materiale accredito dei fondi. Di contro, per il progetto anno 2019, dal titolo “Creator Vesevo in cammino tra le gemme UNESCO da Napoli a Pompei” si ravvisa la necessità di rimodulare una parte degli eventi, anche a valere sul 2021, ancora non realizzata per una serie di contingenze quali anche la presenza di gare deserte".

COMMERCIO

In fatto di economia, sono molte le richieste di Palazzo San Giacomo. "Risorse per la costituzione di misure di sostegno Botteghe storiche. Risorse per la costituzione di misure di sostegno per la promozione di prodotti locali. Incentivi al contenimento dei canoni di affitto di locali a destinazione commerciale o produttiva e alla riattivazione temporanea di immobili non occupati da imprese attive. Risorse per il sostenere iniziative sperimentali per la promozione delle Edicole in trasformazione verso il digitale. Risorse per la programmazione del Natale delle vie del commercio e dell’artigianato Napoli 2020: piano luci artistiche per i centri storici della parte antica e delle 10 Municipalità. Individuazione zone di intervento speciale per interventi straordinari a sostegno dell’occupazione e dello sviluppo attività: S. Gregorio Armeno. Individuazione zone di intervento speciale per interventi straordinari a sostegno dell’occupazione e dello sviluppo attività: Centro Direzionale. Risorse per interventi di promozione dell’intero indotto fieristico".

LAVORO

In fatto di lavoro, de Magistris ha chiesto a De Luca l'avvio "di una sperimentazione che individui in Napoli il comune-pilota nell’attuazione di una politica integrata lavoro/welfare su una fascia di cittadini ad alto rischio di esclusione sociale. Si propone di assegnare risorse per 10 milioni di euro che il Comune di Napoli utilizzerà per l’attuazione della nuova fase della Garanzia Giovani per la quota parte dei tirocini e delle misure di accompagnamento al lavoro".

CASA

"Linea di finanziamento dedicata alle politiche per l’abitare dignitoso che intervengano laddove le misure agevolative nazionali non sono accessibili (ad es.: individuazione e ristrutturazione di luoghi da rendere funzionali alle esigenze abitative delle persone più fragili con un modello di gestione condiviso Regione/Comune)", sono state le richieste per la questione abitativa.

PARCHI

Finanziamento riqualificazione parchi municipali così come da accordi con la Regione Campania.

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Importanti le richieste in fatto di mobilità sostenibile. Il Comune chiede "estensione della rete ciclabile cittadina: incentivazione dell’uso della bicicletta e dei dispositivi di micromobilità elettrica negli spostamenti sistematici mediante la realizzazione di bike lane, vale a dire corridoi ciclabili in sola segnaletica, con tempi e costi di realizzazione ridotti, anche avvalendosi della definizione di “corsia ciclabile” introdotta dal DL rilancio Italia. Incentivazione dell’uso della biciletta e dei dispositivi di micromobilità negli spostamenti sistematici mediante il riconoscimento di incentivi chilometrici ai lavoratori che scelgono di utilizzare forme di mobilità dolce per andare a lavoro. Sviluppo delle politiche del camminare".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

SPORT

Infine, per quanto riguarda le strutture sportive, l'amministrazione ha sollecitato la Regione su "risoluzione questione stadio Collana. Accelerare procedure di nuova progettazione e nuova gara per il completamento dei lavori palazzetto sport Fritz Dennerlein. Completamento lavori stadio caduti di Brema".