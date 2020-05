Riapre il Parco della Mostra d'Oltremare: le prescrizioni da rispettare

Da domani 27 maggio 2020 riapre al pubblico, dalle ore 15,00 fino al tramonto, il parco della Mostra d'Oltremare. Da giovedì 28 maggio 2020 in poi il parco sarà aperto con orario continuato, dalle ore 7,00 fino al tramonto. L'accesso sarà consentito dal varco di Viale Marconi. ll presidente della Mostra d’Oltremare Remo Minopoli: "Vi invitiamo a far squadra con noi e a dimostrare che tutte le regole saranno rispettate".

Di seguito le prescrizioni in aggiunta al regolamento vigente da osservare scrupolosamente.

Passeggiata: obbligo di mascherina, mantenere la distanza di 1 metro ed evitare assembramenti;

Corsa: obbligo di mascherina all'ingresso, procedere al passo in prossimità dei varchi, mantenere il distanziamento di almeno 2 metri, rallentare o fermarsi per presenza e/o afflusso eccessivo di persone per evitare assembramenti;

Bicicletta: obbligo di mascherina all'ingresso, procedere solo con andatura moderata (da passeggio), rispettare il distanziamento di 2 metri, condurre la bici a mano in prossimità dei varchi;

Giochi: sono vietati tutti i giochi di squadra (calcio, pallavolo, rugby, basket) in qualsiasi luogo del parco per evitare “assembramenti”;

Pic-nic: sono vietati i pic-nic in qualsiasi area.