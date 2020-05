Pontile di Bagnoli, ci siamo: riapertura da domenica 24 maggio

Il Pontile di Bagnoli riapre dopo l'emergenza Covid-19. Sarà di nuovo "la più lunga passeggiata a mare d'Europa", salvo sorprese, a partire già da domenica prossima, 24 maggio.

Gli operai di Napoli Servizi e Lsu hanno lavorato per giorni al suo ripristino, un'opera complessa date le condizioni in cui versava a causa del lockdown: senza persone a passeggiare, era diventato terra di gabbiani. E soprattutto delle loro deiezioni.

Il Pontile sarà percorribile di giorno, al momento non è ancora prevista l'apertura pomeridiana. "Se noi puliamo ora e chiudiamo nel pomeriggio – hanno spiegato giorni fa gli operai a NapoliToday - i gabbiani torneranno e sarà difficile fare una pulizia di questo tipo ogni mattina. Se invece restiamo aperti e c'è passaggio i gabbiani non si avvicinano. In questo modo la presenza umana favorirebbe anche la pulizia dei luoghi".