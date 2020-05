Arriva al bancomat e spuntano 600 euro: li restituisce

"Certe cose capitano solo a me, stamattina mi reco presso un ufficio postale e attendevo la fila per il bancomat, arrivato li nel momento in cui il mi avvicino al bancomat, dallo sportello escono 600€". Inizia così il racconto di un napoletano cui, pochi giorni fa, è capitato di trovare la cospicua somma e di restituirla al direttore dell'ufficio postale, in via Nuova Poggioreale.

"Praticamente la persona che era lì prima di me, nella confusione – prosegue il protagonista della vicenda – non aveva ritirato. Poverino, domani mattina mi recherò all'ufficio postele, consegnerò la somma nella speranza che arrivi la legittimo proprietario".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come dimostra la ricevuta pubblicata online a firma del direttore dell'ufficio, la cifra alla fine è stata riconsesgnata. "I soldi non fanno la felicità, ma le buone azioni sì", conclude il protagonista.