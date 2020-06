Report su De Luca e sulla sanità in Campania: "Lo sceriffo si è fermato ad Eboli"

"Lo sceriffo si è fermato ad Eboli", nuovo viaggio di Report nella sanità campana e sulla gestione De Luca, in onda questa sera dalle 21.20 su RaiTre, che si preannuncia incandescente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulle tematiche che saranno trattate durante la trasmissione tv si è così espressa Graziella Pagano, coordinatrice campana di Italia Viva: "La prima pagina de Il Fatto Quotidiano, poi la puntata di Report di stasera. È iniziata la campagna contro Vincenzo De Luca. Nel mentre a 3 mesi dalle elezioni la Destra non ha ancora scelto il candidato, si muovono i “soliti noti” che vogliono condizionare le elezioni. Questo è. Amici cari dello schieramento a noi avverso, mi dicono con grande onestà che unico modo per battere De Luca è che egli riceva “3-4 botte pesanti”. Si riferiscono a qualche inchiesta della Magistratura che, come nel 2015, fu attrice protagonista di quelle elezioni. La storia è sempre la stessa. Ricordatevi che quando si indebolisce il sistema della Politica e quello dei Partiti l’ingerenza degli altri Poteri dello Stato sarà sempre più forte. Questa verità, per certi versi inconfessabile, ve la diranno in pochi. Perché la sudditanza psicologica che la gran parte dei politici ha nei confronti dei magistrati è, assai spesso, meschina e patetica".