Regionalismo differenziato: flash mob a piazza del Plebiscito

È una Napoli desertificata dall'afa quella cui si rivolgono gli attivisti di Articolo Uno con il flash mob organizzato nel pomeriggio a Piazza del Plebiscito. Pochi i turisti e pochissimi i napoletani in giro a causa del caldo record e, forse, anche per l'avvio delle nuove misure di viabilità per le Universiadi.

La manifestazione era organizzata per sensibilizzare la città sulla questione del regionalismo differenziato "con cui si vuole confermare la disuguaglianza che già divide il Paese tra Nord e Sud e fra ricchi e poveri - è spiegato in un volantino - oggi l'1% degli italiani dispone delle stesse risorse con cui vive il 30% di altri cittadini". Niente per cui stare allegri, insomma