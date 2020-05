Riaperto il Parco della Reggia di Portici

Riaprono i cancelli di accesso al bosco della Reggia Borbonica di Portici, reso ancora più bello e rigoglioso dalle settimane di lockdown.

A consentire la riapertura un accordo tra il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Comune di Portici. Ovviamente chi accede al bosco dovrà rispettare i vincoli imposti dall’emergenza Covid-19.

Dunque da oggi è possibile accedere ad un “polmone verde” di straordinaria bellezza. Aperti sia il giardino superiore, che quello inferiore, dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 19,30 e la domenica dalle 8,30 alle 14,00.

"In linea con quanto da sempre realizza il Dipartimento di Agraria, dopo la fine del lockdown abbiamo voluto offrire alla cittadinanza la possibilità di passeggiare nei parchi della Reggia di Portici, in un contesto di pieno rispetto delle attuali norme di sicurezza, così come definito dai vertici dell’Università Federico II", spiega Matteo Lorito, direttore del dipartimento di Agraria, ringraziando per la collaborazione il Comune di Portici e la Città Metropolitana di Napoli.

Controllo e monitoraggio nel bosco saranno assicurati dalla polizia municipale.