Bimba recupera l'udito con ricostruzione 3D: intervento avveniristico a Napoli (il primo in Italia)

Una bambina è tornata a sentire grazie a un intervento di ricostruzione in 3D dell’osso temporale. Ad eseguirlo l'Unita operativa di Chirurgia protesica della Sordità Infantile presso l'ospedale pediatrico Santobono-Pausillipon di Napoli.

L'intervento a cui è stata sottoposta la piccola paziente ipoacustica è il primo nel suo genere in Italia con l'impiego di tale tecnica innovativa in campo otochirurgico per la pianificazione preoperatoria. Con l’utilizzo di moderni software di elaborazione di immagine è stato prodotto, a partire dall’esame TC, un modello digitale 3D della zona di interesse sul quale è stato effettuato un planning chirurgico pre-operatorio, grazie al quale è stato possibile visualizzare più accuratamente l’anatomia del paziente e stabilire la strategia operatoria con estrema precisione. Infine è stata realizzato mediante stampa 3D un modello anatomico della struttura di interesse estremamente accurato e realistico, di modo da aumentare la capacità di comprensione del caso specifico da affrontare. Il risultato raggiunto è stato possibile attraverso la collaborazione del Santobono con un ingegnere biomedico, Luigi Iuppariello che ha permesso la realizzazione del modello in 3d.

La bimba affetta da Atresia Auris, una malformazione congenita con assenza del padiglione auricolare, del condotto uditivo esterno e dell’orecchio medio, presentava un grave deficit uditivo e quindi problemi di apprendimento scolastico.

L’ intervento chirurgico è stato eseguito dall’equipe composto dai dottori Antonio della Volpe, direttore del dipartimento, De Lucia, Varicchio e Granata della Chirurgia Protesica della Sordità Infantile.