Riapre il parco di Capodimonte: la decisione

Novità sulla vicenda Parco di Capodimonte, riaperto dopo il lockdown e chiuso nuovamente pochissimi giorni dopo tra le polemiche. Sarà nuovamente riapertura, come si è deciso dopo una lunga riunione in Prefettura con il direttore Sylvain Bellenger, Alessandro Benzia del Mibact e sindacati. Salvo sorprese si riparte già da questo weekend.

In Prefettura si è discusso di diversi argomenti, primo dei quali il problema delle guardie giurate. Queste, richieste dal direttore, non vedono contenti i sindacati che che vorrebbero l’impiego esclusivo dei custodi interni. La posizione di Bellenger è che le sole forze interne non possano tutelare i visitatori in fatto di rischi in questo periodo di emergenza sanitaria.

In conclusione si è deciso - con l'ok dei rappresentanti sindacali - di adottare guardiania esterna almeno per un mese, poi un tavolo tecnico studierà ulteriormente la situazione.