Palinsesto Rai 2 targato Napoli con Made in Sud, Stefano De Martino e Arbore (Carosone)

E' stato presentato il palinsesto di Rai 2 per l'Autunno 2019. Napoli protagonista con numerosi programmi a lei dedicati o condotti da partenopei. Si parte con Castrocaro, il 3 settembre, in prima serata, con Belén Rodríguez e Stefano De Martino, si prosegue con tre monografie Made in Sud firmate Arteteca, Paolo Caiazzo e i Ditelo Voi.

Renzo Arbore sarà invece protagonista di uno show dedicato a Renato Carosone (Cient'anne, ad ottobre, prodotto nel Centro di Produzione Rai di Napoli.

Da segnalare anche il "teatro in diretta", a dicembre con Vincenzo Salemme.