L'attrice campana Raffaella di Caprio tra cinema, tv e moda

L'attrice campana Raffaella Di Caprio è lanciatissima tra cinema, tv e moda. Dopo essersi classificata quinta a Miss Italia 2012 e aver recitato nella serie tv di Canale 5, Furore 2, è stata scelta come brand ambassador di un marchio di calzature e borse da donna ed è nel cast della serie tv La Gioconda e dell'ultimo film di Dario Argento. L’affascinante e bravissima attrice della serie tv “Furore 2” è la protagonista della nuova collezione primavera-estate 2020. «Sono davvero entusiasta del mio impegno come brand ambassador di Carla Sanchez – dichiara la modella e protagonista di spettacoli teatrali di grande successo -. È un brand molto attento alle esigenze di ogni donna. Entrare a far parte di questa famiglia è un vero onore. Apprezzo la fiducia che il marchio sa ispirare con i suoi prodotti calzaturieri e accessori». Determinazione, personalità, libertà e indipendenza sono le caratteristiche femminili che ispirano la nuova collezione. Raffaella Di Caprio rappresenta a pieno queste peculiarità e l’essenza femminile contemporanea, forte, poliedrica e sognatrice del brand. Gli scatti del fashion e street photographer Checco De Tullio racchiudono l’essenza della nuova collezione, che è già disponibile nella boutique presente a Trani e nello shop online, fatta di grande particolarità e grinta che da sempre contraddistinguono il noto marchio di calzature e borse. Una collezione attuale e dinamica che lega creatività, unicità e comfort nello stile. Insieme a Raffaella Di Caprio anche il fashion testimonial ed event manager pugliese Miky Falcicchio che ha firmato la prima capsule collection del brand di calzature.

