Raccolta cibo per gli animali accuditi da volontari

Si è conclusa ieri la raccolta cibo organizzata dal Partito Animalista Italiano nella zona di Napoli. Sono stati raccolti oltre 1000 chili che verranno distribuiti ad associazioni e volontari della regione sotto la guida del responsabile Carmine Munno. “Un’iniziativa importante” sottolinea Cristiano Ceriello, segretario del Partito Animalista “Volta ad aiutare soprattutto i volontari in difficoltà, che in questo periodo sono stati abbandonati dalle istituzioni. Senza parlare dei randagi, che hanno patito anche loro la fame in questo periodo particolare”.