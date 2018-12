Qualità della vita, in classifica Napoli sale di 13 posizioni

Milano vince la 29ima classifica della Qualità della vita stilata dal Sole24Ore. I parametri scelti per la compilazione sono 42, divisi in 6 macro aree (ricchezza e consumi, affari e lavori, ambiente e servizi, demografia e società, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero). Anche nel dato della cultura Milano stacca le altre province, piazzandosi sul podio. Al secondo posto Bolzano, al terzo Aosta. In ultima posizione Vibo Valentia.



Buona la risalita di Napoli: il capoluogo campano sale di 13 posizioni in classifica, restando però nella parte bassa della graduatoria (94esimo posto su 107). A Napoli si segnala soprattutto un miglioramento sul fronte della ricchezza e dei consumi, conseguenza dell'aumento dei prezzi delle case. Roma è al 21esimo posto della classifica.