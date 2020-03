De Magistris: "La sanificazione delle strade a Napoli verrà fatta ovunque"

"Rispondo ai cittadini che chiedono ogni giorno la sanificazione nel proprio quartiere e nelle proprie strade, sperando di essere chiaro una volta e per tutte. Come ho detto svariate volte, verrà fatta ovunque, in tutte le strade, piccole e grandi, nessun quartiere escluso, sia in centro che in periferia". Così il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha voluto far ulteriore chiarezza via Facebook sul programma di sanificazione delle strade in città.

"Le squadre e i mezzi che abbiamo sono pochi, stiamo facendo sforzi enormi, senza badare ad orari, la città è vasta, per cui ci vuole del tempo. È possibile che ci voglia anche un mese per farla in tutte le strade, vicoli compresi. Donne e uomini stanno facendo il massimo. Quindi dico a chi si preoccupa, di stare tranquillo, deve solo avere pazienza. Del resto tutto questo è qualcosa che va oltre quanto previsto dalle disposizioni nazionali nella battaglia al virus. In alcune città non lo stanno facendo proprio, in altre solo le grandi arterie. Purtroppo le nostre risorse sono poche, e Asia, Napoli Servizi e l’ASL stanno facendo un lavoro straordinario. Grazie a tutti", conclude il primo cittadino partenopeo.

Il calendario degli interventi

17.03.2020

- Via Epomeo - Via Napoli - via Provinciale -via vecchia e via San Donato

- Via Salvator Rosa - Piazza Mazzini - Corso Vittorio Emanuele - Largo Sermoneta - Piazza Leone

- Quartieri Spagnoli (compreso ospedale Pellegrini)

- Rione Villa - Corso Protopisani - Via Nuova Villa - Piazza Caponnetto - via Aubry

- Via Scarlatti angolo via Morghen, Piazza Vanvitelli, Via Scarlatti tratto pedonale, Via Luca Giordano tratto pedonale, Via Scarlatti fino al ponte di Via Cilea (dalle ore 5 del mattino)

18.03.2020

- Viale Augusto - Via Diocleziano - Via Leopardi -Via Marino

- via Nuova San Rocco - via Emilio Scaglione - via Santa Maria a Cubito - Corso Chiaiano

- Quartieri Spagnoli

- Rione Incis (via Hemingway - Via F.lli Grimm - Via Armstrong - Via Calvino e traverse)

- Via Cilea

19.03.2020

- via Campanile - via Eraclito - via Parmenide - via Escrivà - via Picasso

- via Miano - viale Colli Aminei - via Nicolardi- Piazza Mercato - Borgo Orefici

- Piazza Muzii e Piazzetta Arenella, Via Niutta, Via Piscicelli, Via Ruoppolo, Via Giotto