Musica neomelodica nello spot Buondì, è polemica: "Volevamo strappare un sorriso"

E' polemica - forse eccessiva - sulla pagina facebook del Buondì Motta. Il noto marchio di merendine ha utilizzato ancora una volta la forma ironica - come accade da tempo - per pubblicizzare il prodotto. Questa volta, però, lo spot non è piaciuto ad alcuni napoletani che infatti in queste ore si precipitano a commentare sulle pagine social.

Il filmato è questo: una famiglia sta consumando la propria colazione. Interviene un assistente vocale che chiede la ricetta della merendina, poi lascia partire una canzone neomelodica annunciandola con 'Musica Napoli', suscitando in questo modo la reazione indispettita della famiglia.

"Questa musica non rappresenta Napoli", hanno scritto sulla pagina social del marchio. "Non volevamo offendere i napoletani ma solo strappare un sorriso": questa la risposta dell'addetto social media dell'azienda.