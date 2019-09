Harry Potter, in arrivo un pub che riprodurrà il Castello di Hogwarts

Buone notizie per i fan della saga creata da Joanne Rowling: si avvicina, in provincia di Napoli, l'apertura di un pub totalmente incentrato sul mondo di Harry Potter. Il locale, che dovrebbe entrare in attività nel prossimo novembre, si chiamerà Hogwarts Pub e si trova ad Ercolano in corso Resina.

L'interno sarà del tutto ispirato alla nota "scuola di magia" frequentata da Harry Potter e dai suoi amici. "Ogni singolo dettaglio è stato scelto e studiato con cura nel corso di questi mesi – spiegano i titolari – Abbiamo intenzione di rendere l'esperienza magica del pub senza precedenti, particolarmente interattiva, così da far sentire i clienti immersi nel mondo di Harry Potter".