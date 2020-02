La denuncia dei Cinque stelle: “Su corso Meridionale prostituzione anche di mattina”

"In corso Meridionale, mentre distribuivamo volantini al nostro gazebo, un attivista mi ha mostrato in lontananza una signora vestita con una tuta nera salire in un'automobile. Ho verificato così, con i miei occhi, che In via Taddeo da Sessa, di giorno e di notte, ci sono donne che si prostituiscono". Il candidato del Movimento Cinque Stelle alle elezioni suppletive per il collegio Campania 7, Luigi Napolitano, ha raccontato quanto avvenuto questa mattina durante uno dei suoi incontri elettorali in strada.

“I residenti, accorsi in massa in Corso Meridionale, hanno lamentato due problemi seri e importanti che affliggono la zona, il traffico intenso di giorno, la prostituzione a qualsiasi ora” continua a raccontare Napolitano.

“Dalle prime ore del mattino lunghe file di automobili e autobus bloccano una delle arterie principali della città, che collega tutti le maggiori vie di comunicazione: stazione ferroviaria, porto, aeroporto con le autostrade e le strade statali, senza contare la presenza quasi interrotta di cantieri che provocano continue interruzioni al traffico veicolare”.

“A qualsiasi ora, invece, il traffico cede al passo al mercimonio del sesso. Di giorno donne, di sera anche uomini e minori”, prosegue il candidato del Movimento Cinque Stelle.

“Anche in questo caso mi consta dovere sottolineare la completa assenza della polizia municipale in zona. Uno degli impegni che voglio portare avanti, se eletto al Senato, è proprio quello di fare un’interrogazione parlamentare per la sicurezza delle zone intorno alla stazione centrale di Napoli” conclude Luigi Napolitano.