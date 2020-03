Promessa di matrimonio nonostante l'allarme Coronavirus: la "resistenza" di Anna e Salvatore

Anna e Salvatore si sono promessi l'amore eterno così, con la mascherina sul viso, stamane a San Sebastiano al Vesuvio. Soprattutto felici, nonostante quanto sta avvenendo in questi giorni, nonostante le costrizioni dovute ai provvedimenti anti-contagio da Coronavirus.

La loro promessa di matrimonio è senza dubbio caduta in un periodo del tutto particolare, e la cosa non può non avere conseguenze. Non è soltato questione di mascherina alla bocca: tutti lontani, nessuna festa, grande attenzione alla sicurezza.

Quattro anni di fidanzamento, Anna e Salvatore saranno moglie e marito il prossimo 16 maggio. Lei assistente sociale, lui operaio in una fabbrica di scarpe, abitano in due Comuni diversi e quindi continueranno a non vedersi per un po', come del resto era stato prima della promessa di matrimonio.

"L'emozione è stata tanta , ed è l'unica cosa che conta davvero - spiega lei - Avevamo programmato un pranzo romantico a Positano, invece ho preparato una torta in casa e per fortuna avevamo da parte una bottiglia di champagne. Non importa, il momento è drammatico e va bene così".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni NapoliToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di NapoliToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery