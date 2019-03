Unhcr sceglie Napoli per l'integrazione dei migranti

E' stato presentato questo pomeriggio, a Napoli, il programma "Partecipazione - Azioni per la protezione e partecipazione dei rifugiati". L'iniziativa è realizzata da Intersos in partenariato con la onlus internazionale Unhcr. Napoli è stata scelta come hub del Mezzogiorno per la sperimentazione di questo progetto, che prevede il finanziamento di iniziative per l'integrazione dei migranti con lo status di rifugiati nel tessuto sociale delle comunità in cui vivono.

I finanziamenti arrivano direttamente dall'Onu e al programma potranno prendere parte tutte le realtà associative che già lavorano con i cittadini immigrati. "E' un programma importante che punta a superare la logica dell'accoglienza per preferire quella dell'integrazione - spiega l'assessore ai Diritti di cittadinanza del Comune di Napoli Laura Marmorale - E' la possibilità di supportare start up fatte dai migranti stessi o che lavorano con i migranti". Il supporto economico varierà dai 5mila agli 8mila euro per ogni associazione, fino a un massimo di 16 progetti selezionati. Sono 11 le Regioni coinvolte: Sicilia, Calabria, Puglia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Lombardia, Lazio, Campania, Sardegna e Toscana.

Napoli è, spesso, al centro delle polemiche che ruotano intorno all'accoglienza dei migranti che naufragano a largo delle coste italiane: "Il porto di Napoli è aperto come è aperta la città - afferma l'assessore - così come sarebbe stato per la Diciotti a gennaio, anche per la nave Mare Jonio eravamo pronti all'accoglienza perché non sono certo 50 persone a sconvolgere l'assetto di una città. I posti ci sono e avremmo applicato la logica della redistribuzione: molte città e molte associazioni si erano già fatte avanti".