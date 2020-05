Prof napoletano ricoverato per Covid prosegue le videolezioni dall'ospedale: il Premier Conte lo ringrazia

La storia di Ambrogio Iacono è una di quelle che ha commosso l'Italia nelle ultime settimane. Il professore napoletano, docente dell'Istituto Alberghiero Telese di Ischia, nonostante il ricovero in ospedale per una polmonite da Covid-19 ha deciso di proseguire le videolezioni per i suoi studenti dal letto dell'ospedale.

"Questi ragazzi con l'isolamento sono rimasti un po' sbandati. Prima avevano una routine e adesso gli è stata tolta. I ragazzi avevano bisogno di ritrovare elementi sicuri della loro vita. L'esperienza è stata positiva e la cosa che emoziona un professore è quella di aver fatto questo lavoro in maniera interessante per loro", aveva raccontato il Professor Iacono nei giorni scorsi ai microfoni di NapoliToday.

Nelle ultime ore è arrivato il riconoscimento del Premier Giuseppe Conte per lo splendido gesto dell'insegnante napoletano. Il Presidente del Consiglio, condividendo sui canali social la storia raccontata da NapoliToday, ha voluto ringraziare il docente dell'istituto ischitano.

"Tanti cittadini stanno offrendo prove di grande impegno. Tra questi c’è il prof. Ambrogio Iacono: colpito dal Covid-19, continua a fare lezione a distanza ai suoi studenti dal letto dell'ospedale. Grazie Professore: i suoi studenti saranno fieri di Lei", ha scritto il Presidente Conte.

L'INTERVISTA COMPLETA AL PROF. IACONO - VIDEO (a cura di Massimo Romano/NapoliToday)