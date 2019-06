Processione di Sant'Antonio: nuovo dispositivo di traffico

In occasione della processione per la festa di Sant'Antonio da Padova verrà istituito uno speciale dispositivo di traffico in alcune strade della Municipalità 8 nelle giornate di giovedì 13 giugno e domenica 16 giugno 2019. Questi i dettagli:

Strade bloccate al passaggio della processione e divieto di sosta delle vetture dalle ore 17 alle ore 21 di giovedì 13 giugno e comunque fino a cessate esigenze, sul seguente percorso: chiesa S. Croce – Gaetano Salvatore- piazza S.Croce-via Orsolone S. Croce- via Gaetano Quagliariello- largo Cangiani-Lydia Cottone- Leonardo Bianchi- Orsolone S. Croce- Chiesa S. Croce.

Stesse prescrizioni per domenica 16 giugno dalle ore 8:30 alle ore 24 e comunque fino a cessate esigenze:

Divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito veicolare, in via Chiesa S. Croce e sul seguente percorso: Chiesa S. Croce- Gaetano Salvatore- Toscanella- Comunale Margherita (verso Calori)-Due Portoni- Palmentiello- Orsolone S. Croce- piazza S.Croce- Chiesa S. Croce.