Processione di Sant'Antonio arriva al Duomo (LE IMMAGINI)

Tradizionale processione di Sant'Antonio nel centro storico di Napoli. Partita dal Duomo con le fiaccole, all'uscita, ad attenderli, la statua di Sant'Antonio per la processione da San Lorenzo Maggiore. Inchino di Sant'Antonio al Duomo e saluto, poi la statua è risalita per i vicoli a ridosso del vecchio Policlinico.

Presente la consueta banda musicale e diversi ordini di suore oltre che un rappresentante della circoscrizione. Un tuffo nel passato, in strade che hanno conservato volti, odori, luci ed ombre della vecchia Napoli. Anche testimonianza di quanto lavoro ci sia ancora da fare nel centro storico inteso come ampia parte e non solo come le strade in cui si trovano le mete più gettonate dai turisti. La processione aux flambeaux era nel programma per la traslazione della reliquia di Santa Bernadette.