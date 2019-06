Il Pride sfila nel centro di Napoli: migliaia di persone in strada

Migliaia di persone hanno sfilato per le strade del centro di Napoli per il Pride 2019. Presente anche il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

La tappa partenopea dell'Onda Pride, che sta attraversando le città italiane, celebra anche il cinquantennale dai moti di Stonewall.

“Legittimi diritti” è il claim della manifestazione, realizzata in co-organizzazione con il Comune di Napoli, dalle principali associazioni LGBTQI+ del territorio: Arcigay Napoli, Alfi Le Maree, Associazione Transessuale Napoli, I-Ken Onlus, Famiglie Arcobaleno.

Il corteo è partito alle 17,30 da Piazza Dante, per poi passare per via Toledo, Piazza del Plebiscito e terminare su Via Partenope.

“I pride in tutte le città d'Italia in questo momento sono fondamentali, un'occasione per manifestare in piazza il proprio dissenso nei confronti di politiche governative che sta creando delle barriere tra le persone e alimentando l'odio, l'omofobia, la transfobia e tutte le forme di discriminazione nei confronti delle diversità”, ha dichiarato Simona Marino, Delegata del Sindaco di Napoli per le Pari Opportunità.