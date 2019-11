Paul McCartney in concerto in piazza del Piazza del Plebiscito: i prezzi dei biglietti

Paul McCartney sarà a Napoli il 10 giugno per il nuovo tour FRESHEN UP. Mancava dal capoluogo partenopeo dal 1991. Napoli e Lucca saranno le uniche due tappe italiane.

Entusiasta Luigi de Magistris che terrà una conferenza stampa sul concerto, con il promoter dell’evento Mimmo D’Alessandro, il 27 novembre a Napoli.

"Ciao, sarà uno spettacolo speciale dedicato al rock e alla musica. Sto arrivando", spiega l'ex Beatles 77enne in un video pubblicato sui propri canali social sul nuovo tour.

Prezzi biglietti

Piazza del Plebiscito potrà ospitare tra le 22mila e le 25mila persone. I prezzi sono in via di definizione, ma i rumors indicano 78 euro per i posti in piedi, 120-130 euro per i pit e 220 euro per la tribuna numerata.