Puntaromana, Sposi in Campania: premiati Belvedere Fotografi

Evento mondano ieri sera al Puntaromana, che ha visto protagonisti tante future coppie di sposi; all'interno dell'evento, la rivista dedicata al settore Sposi in Campania ha premiato Belvedere Fotografi come miglior fotografo in Campania. Ha ritirato il premio Angelo Belvedere, personaggio ormai noto sui social per stile e bravura. "Siamo felicissimi di aver ricevuto questo premio - dichiara Angelo - significa che il nostro lavoro viene apprezzato anche dagli addetti oltre che dagli utenti e questa cosa ci onora molto, riceverlo poi da un grande violinista come Ferdy Bairami é la ciliegina sulla torta".