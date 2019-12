Pranzo di Natale del Teatro San Carlo per i senzatetto, appuntamento alla Galleria Umberto

Si terrà anche quest'anno il tradizionale Pranzo di Natale del Teatro San Carlo dedicato ai senzatetto, dal nome "Natale a Santa Brigida". L'appuntamento, per la prima volta alla Galleria Umberto e non tra le mura del teatro, è per martedì 17 dicembre alle ore 12.

La giornata vedrà i dipendenti del massimo, volontariamente a disposizione per accogliere e servire gli ospiti, mentre gli artisti del Coro, diretti da Gea Garatti Ansini, regaleranno un momento di musica.

L'iniziativa è dell'Associazione dei commercianti di via Santa Brigida e in collaborazione con Caritas Decanale, Caritas III Decanato e il coro del Teatro San Carlo, ed è patrocinata dall'Assessorato alle Politiche sociali e al Lavoro.

“Siamo lieti di poter ancora una volta incontrare quelle persone meno fortunate e condividere con loro un momento di serenità – afferma la sovrintendente del Massimo napoletano Rosanna Purchia – occasione quest’anno ancor più speciale perché usciremo fuori dal Teatro andando incontro alla città, a testimonianza dell’impegno per il sociale che il San Carlo mette in campo quotidianamente sul territorio, anche grazie ai partner che di anno in anno ci hanno accompagnati in questo progetto”.

"Ringraziamo tutti i partecipanti all'iniziativa - dichiara l'Assessore Monica Buonanno - dimostrazione di come, in sinergia e costruendo reti, è possibile fare del bene per le persone più fragili". Il pranzo si aprirà con i saluti dell'Assessore Monica Buonanno e di Padre Tommaso della Chiesa di Santa Brigida.