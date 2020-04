Pizzerie e pasticcerie aperte a Napoli e provincia con il delivery, ecco l'elenco

L'ordinanza della Regione Campania ha aperto la possibilità per i locali di ristorazione di effettuare le consegne a domicilio. Le pizzerie potranno effettuare il delivery, previa prenotazione online o via telefono, dalle ore 16.00 alle ore 23.00, mentre le pasticcerie e i bar dalle 7.00 alle 14.00. Ecco l'elenco dei locali aperti da lunedì e nei giorni successivi a Napoli e provincia (elenco in continuo aggiornamento).

Elenco pizzerie

A Vicchiarella - Torre del Greco, (NA)

Add’e scugnizzi - Napoli,

Al caminetto Posillipo, (Na)

Alfonsino Delivery – Caserta,

Annarè Pizza & Sfizi- Caserta

Annarè Srl – Napoli,

Antica cantina - Piano Di Sorrento,

Antica Pasticceria Carraturo a Porta Capuana – Napoli,

Antica Pizzeria d’è Figliole - Caserta

Antica Pizzeria d’è Figliole - Napoli

Antica Pizzeria Da Michele - Napoli

Antica Pizzeria da Michele – Napoli,

Antica Pizzeria Pepe - Caiazzo Caserta

Antica Pizzeria Rosticceria da Zio Rocco, Battipaglia (Sa)

33 Pizzeria Via Giuseppe piazzi 5 - Napoli

1947 Pizza Fritta - Napoli

A do Abramo Ristorante Pizzeria - Pomigliano D'Arco (Na)

Acqua Farina e Lievito - Napoli

At Home Esclusive Club - Cava de’ Tirreni

AuGusto - il Sarto della Pizza, via Domenico Fontana - Napoli

AuGusto il Sarto della Pizza – Napoli,

Augustus Pasticceria – Napoli,

Bakery & Love 8 Punti Vendita,

Bistrot des amis – Avellino,

Bliss – Castellammare,

Bottega Bruner - Cardito (Na)

Braciami - Caserta

Casa De Rinaldi Ristorante Pizzeria – Napoli,

Casa Infante - Napoli

Castellano Pizzeria - Napoli

Ciro Savarese - Arzano (Na)

Da Salvatore alla Riviera - Napoli

DeLuxe Pizzeria

Fermo Pizza Via Cilea

Gay Odin - Napoli

Gelateria Bilancione – Napoli,

Gelateria C’era una volta – Benevento,

Gelateria del Gallo Ponticelli (Na)

Giallo Datterino Villaricca, Napoli

Giappo SushiBar – Napoli,

Gourmet Di Vico

GranMà - Caserta

Grumè - Grumo Nevano

I Ham Burger - Brusciano - Napoli,

La Contrada - Caserta

La Figlia del Presidente - Caserta

La Figlia del Presidente - Napoli

La Graffa di Casa Infante – Napoli,

La Masardona Piazza Vittoria - Napoli

La Padella Rosticceria – Napoli,

La taverna a Santa Chiara – Napoli,

Langella a Mergellina - Napoli

Langella Antonio Portici, Na

Langella Antonio San Giovanni a Teduccio (NA),

Laura bistrot a Forcella - Napoli

Leopoldo dal 1940 – Napoli,

Livingston cafe' Restaurant – Varcaturo,

Maestri pizzaioli – Napoli,

Mammina Pizzeria e cucina genuina - Napoli

Mario Fortunato – Portici,

Mario Tortora - Caserta

Martorano Pizza Experience- Caserta

Misterpizza – Casalnuovo (NA),

Nello Pizzeria - Caserta

Nonna Nannina Cava de’ Tirreni (Sa)

O' Pacchianell Pizzeria - Cicciano

Olio e Basilico Giacomo Garau - Caserta

Panino macelleria Egidio - Portici (Na)

Pasticceria Di Costanzo - Piazza Cavour - Napoli

Pasticceria Gelateria Mennella – Torre del Greco,

Pasticceria Leopoldo – Napoli,

Pasticceria Liccardo - via Belvedere, Napoli

Pasticceria Napolitano piazza Poderico - Napoli

Pellone Pizzeria via Mario Gigante 94 96

Pizza Prestige - Napoli

Pizzafritta - via p. Colletta 29/32

Pizzaioli Veraci - Napoli

Pizzaria La Notizia – Napoli,

Pizzeria 10 di Diego Vitagliano – Napoli,

Pizzeria 4A di Guglielmo Vuolo - Napoli

Pizzeria 50 Kalo’ – Napoli,

Pizzeria 53 - Napoli

Pizzeria Add’e scugnizzi a lago patria

Pizzeria al 22 – Napoli,

Pizzeria al Campetto – Salerno,

Pizzeria Al Drago Corso Vittorio Veneto 73 Grottaminarda (AV)

Pizzeria Ammaccamm – Pozzuoli,

Pizzeria Antica Napoli dei Fratelli Zombino - Casoria (Na),

Pizzeria Aurora – Sorrento,

Pizzeria Birrodromo- Caserta

Pizzeria Capasso a Porta San Gennaro - Napoli

Pizzeria Capatosta – Recale (CE),

Pizzeria Carmnella di Vincenzo Esposito - Napoli,

Pizzeria Ciro Coccia – Napoli,

Pizzeria Ciro Pellone – Napoli,

Pizzeria Condurro – Napoli, Vomero,

Pizzeria da Gaetano – Ischia,

Pizzeria da Gaetano – Napoli,

Pizzeria Da Luca Brancaccio - Caserta

Pizzeria DeLuxe - S. Maria a vico (Ce),

Pizzeria Di Matteo - Napoli,

Pizzeria Di Napoli Fuorigrotta,

Pizzeria Don Antonio – Napoli,

Pizzeria donn Anna - Pozzuoli (Na),

Pizzeria Donna Carmè - Caserta

Pizzeria Donna Margherita - Napoli

Pizzeria Donna Sophia - Caserta

Pizzeria Donna Sophia – La Familiare - Caserta

Pizzeria Doro Gourmet - Caserta

Pizzeria Elitè Pasqualino Rossi - Alvignano (CE)

Pizzeria Errico - Napoli

Pizzeria 'Favorite' da Gianny e Mary - Calvizzano (Na),

Pizzeria Fonzo - Napoli

Pizzeria Fratelli Grassia - San Giuseppe Vesuviano (Na),

Pizzeria Frattini – Napoli,

Pizzeria Gaetano Genovesi – Napoli,

Pizzeria Gennaro a Secondigliano – Napoli,

Pizzeria Giulia – Napoli,

Pizzeria Guappo Marco Amoriello – Moiano,

Pizzeria Il Diavoletto - Caserta

Pizzeria Il Monfortino - Caserta

Pizzeria Il Solito Posto - Caserta

Pizzeria Il Trancio- Caserta

Pizzeria La Famiglia - Caserta

Pizzeria La figlia del presidente - Napoli

Pizzeria la Rinascita - San Giovanni a teduccio (NA)

Pizzeria La Rosa - Caserta

Pizzeria Libro’s- Aversa (CE)

Pizzeria Lievitalmente Pino - Caserta

Pizzeria Lombardi a Foria – Napoli,

Pizzeria Lubrano – Pozzuoli,

Pizzeria Luigi Cippitelli – San Giuseppe Vesuviano,

Pizzeria Ma tu vuliv 'a pizza - Napoli

Pizzeria Magma di Torre del Greco

Pizzeria Marigliano - San Giorgio a Cremano (Na)

Pizzeria Mary Rose - corso Vittorio Emanuele, Napoli

Pizzeria Morsi & Rimorsi -Caserta

Pizzeria Nino Panella - Acerra (Na)

Pizzeria Ntretella - Napoli

Pizzeria O Capuzziello

Pizzeria 'O Spigol e Mur di Langella Michele Napoli

Pizzeria Olio & pomodoro Via Cilea – Napoli,

Pizzeria Olio & pomodoro Via Scarlatti – Napoli,

Pizzeria Pharina - Caserta

Pizzeria Pizzaioli Veraci - Napoli

Pizzeria Porzio di Errico Porzio – Soccavo - Vomero - Epomeo Napoli,

Pizzeria Raffaele Zaccariello - Caserta

Pizzeria rosticceria Anacleria San Giorgio a cremano (Na),

Pizzeria Salvo dal 1932 - San Prisco (Ce)

Pizzeria Starita a Materdei – Napoli,

Pizzeria Sunrise - Caserta

Pizzeria Supremo di Luca Esposito – Ischia,

Pizzeria T Gusto - Caserta

Pizzeria Tavano, San Potito Sannitico ( CE )

Pizzeria Verace per Passione Capodimonte - Napoli

Pizzeria Vesi Gourmet Vomero– Napoli,

Pizzeria Vincenzo Capuano - Napoli

Pizzeria Vincenzo Di Fiore - Acerra (Na)

Pronto Pizzeria - Cavalleggeri - Napoli

Ristopizza La collina - Pozzuoli

Ristorante e pizzeria del Pino - Cercola

Ristorante La Collina – Camaldoli, Napoli,

Ristorante Pizzeria Del Pino - Cercola (Na)

Ristorante Pizzeria Mattozzi a Piazza Carità – Napoli,

Ristorante Umberto Pizzeria – Napoli,

Sandropizzettata unica sede - via Solimena - Napoli

Steakhouse black angus - Licola (Na)

Sunrise Pizza – Caserta,

Sunrise Restaurant – Caserta,

Tiè al Vomero - il Sarto della Pizza, via Scarlatti - Napoli

Tipo1 pizzeria gourmet – Capua,

Zia Esterina Pizza Fritta - Napoli