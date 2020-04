Sorbillo: "La pizza sfama le persone e le tiene incollate a casa. Perchè non può essere consegnata?

"Ci sono beni non di prima necessità che si possono sempre ordinare tranquillamente e che vengono consegnati con regolarità presso le abitazioni una continuazione dai fattorini. Perché la Pizza che è un pasto completo che sfama le persone e le tiene incollate a casa non può essere consegnata? Perché molti panifici preparano le Pizze che poi vengono consegnate a domicilio e le pizzerie non possono farlo?" . E' il post denuncia su Facebook di Gino Sorbilo, che punta l'indice contro il divieto di consegna che vige in Campania, contrariamente da molte altre regioni. Ad altre pizzerie di Sorbillo, situate in altre città italiane, è infatti consentita la consegna a domicilio ed è questo il paradosso, ma non solo.

E' sempre Gino Sorbillo a segnalare un'altra contraddizione sui dolci tradizionali della Pasqua partenopea: "Ma vuoi vedere che a Pasqua dobbiamo ordinare una pastiera nel Lazio tramite l’E-commerce per farla arrivare tranquillamente a Napoli? Paradossi".