Pizzaiolo napoletano regala pizze agli ospedali milanesi

Pizze in regalo per gli infermieri degli ospedali milanesi, in questi giorni difficilissimi per l'emergenza Coronavirus. E' questo il bel gesto pensato dal maestro pizzaiuolo napoletano Nanni Arbellini, che ha la sua attività proprio nel capoluogo lombardo.

Ultima 'tappa' il Poliambulatorio Niguarda Polo Sud.

"Vedere un vostro sorriso mi da la forza per continuare a combattere. Siamo il paese più forte al mondo con la sanità migliore al Mondo", scrive Nanni sui social.