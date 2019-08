Cibo a domicilio, arriva la pizza dedicata a Lorenzo Insigne

Una pizza dedicata a Lorenzo Insigne. È quella che sarà possibile ordinare in una pizzeria partenopea, Samuele, attraverso la piattaforma di food delivery Deliveroo. Quest'ultima ha infatti lanciato, "per rendere le partite davanti alla tv ancora più 'gustose'", una speciale iniziativa per cui in diverse città del Paese viene dedicata una pizza al campione della squadra locale.

Le pizze in questione sono dedicate, oltre al capitano del Napoli, anche a Cristiano Ronaldo della Juventus, Milan Škriniar dell'Inter, Andrea Belotti del Torino, Krzysztof Piątek del Milan, Alessandro Florenzi della Roma, Fabio Quagliarella della Sampdoria, Alejandro Gomez dell'Atalanta, Domenico Criscito del Genoa.

La pizza Lorenzo Insigne, dedicata al "Magnifico", non poteva che essere un classico. Una pomodoro e mozzarella nel nome della tradizione.