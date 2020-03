Pizza al Coronavirus, Sorbillo: "Offesi gli italiani approfittando dell'emergenza"

"Questo video lo dedico ad alcuni francesi imbecilli che si sono permessi di offendere la nostra pizza italiana approfittando dell’emergenza planetaria del Coronavirus: venite ad imparare i segreti della nostra pizza che tanto ci invidiate così come tante tante altre cose.... Anzi, è’ inutile che venite perché non siete neanche all’altezza di imparare", è il post di Gino Sorbillo, sul video di cattivo gusto di Canal + sulla pizza e il Coronavirus.

Pizza al Coronavirus

Durante una trasmissione satirica dell'emittente francese a pagamento Canal + è andato in onda un breve video in francese dal significato inequivocabile: siamo noi italiani a spargere il coronavirus.

Il filmato, che in Italia è stato rilanciato dalla pagina Fb ufficiale di Giorgia Meloni con il commento "Video "satirico" disgustoso",mostra un pizzaiolo macilento e febbricitante che tossisce e alla fine sputa (!) sul prodotto alimentare più noto nel mondo dell'Italia in generale e di Napoli in particole: la pizza.

Dopo la messa in onda le polemiche non si sono fatte attendere e in un lampo hanno inondato pagine web e social.

Sulla questione sono intervenuti semplici cittadini, politici di ogni livello e appartenenza e autorità.