Spot "Pizza-Corona" sulla tv francese, il Comune di Napoli: "Pronta risposta adeguata"

"Lo spot pubblicato dall’emittente francese, Canal Plus, in cui si vede un pizzaiuolo preparare la 'Pizza Corona' sulla quale tossisce e sputa muco, con chiaro riferimento al Coronavirus che sta colpendo gravemente alcune regioni italiane, è una trovata pubblicitaria di pessimo gusto che nulla ha a che fare con la satira o l’ironia". E' quanto dichiara Flavia Sorrentino, delegata del Sindaco di Napoli e responsabile dello Sportello comunale "Difendi la città".

"La pizza, che simboleggia la tradizione e la cultura popolare napoletana, non può essere oggetto di rappresentazioni offensive ed irresponsabili che hanno l’unico effetto di indebolire l’economia territoriale e sporcare l’immagine di un prodotto di eccellenza in cui si identifica la cultura culinaria dell’Italia nel mondo. E’ dovere delle istituzioni tutelare l’immagine della pizza e dei pizzaiuoli, la cui arte, appena due anni fa, è stata riconosciuta dall'Unesco patrimonio immateriale dell’umanità, per evitare che in un momento di paura generale si metta a rischio il lavoro di un’intera categoria che ogni giorno con sacrificio, impegno e professionalità porta in alto il nome di Napoli nel mondo. A breve incontrerò le associazioni di pizzaioli, parte integrante del Comitato promotore del Riconoscimento Unesco insieme al Comune di Napoli e aderenti al progetto "Scegli Napoli" di cui sono responsabile, per adottare un’iniziativa comune e una risposta adeguata. Ho invece già provveduto ad interessare l'avvocatura comunale allo scopo di valutare eventuali azioni legali. Napoli e la pizza sono un binomio indissolubile che saranno difesi e tutelati in tutte le sedi", ha aggiunto Flavia Sorrentino.