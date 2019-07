Pino Mauro “riprende” Morgan su Facebook: il suo commento è virale

Per giorni è impazzata la polemica tra Morgan e l'organizzazione dell'Irpinia Street Mood per il palco dove si è esibito il cantautore. Un botta e risposta che si è prolungato per ore anche dopo il concerto dell'artista e che aveva come obiettivo quello di far notare che aver allestito il parco in strada feriva i suoi sentimenti in quanto sfrattato dalla sua unica abitazione pochi giorni prima.

Il commento di Pino Mauro

Centinaia i commenti sotto ai post dell'artista tra cui però è intervenuto a piè pari il cantante napoletano Pino Mauro. In maniera molto forte Mauro ha fatto capire a Morgan che un vero artista ha piacere a esibirsi ovunque. Non l'ha detto esattamente in questi termini ma non un dialettale “Ma va fa quatt’ b******, il vero artista canta pur sott’’a ‘na piant’ ‘e limon’.... ‘stu scem’”.

In un primo momento si era pensato fosse un profilo fake ad aver commentato ma il cantante napoletano ha confermato tutto in diretta alla Radiazza interpellato da Gianni Simioli. Il suo commento è diventato virale in poche ore e ha trovato il favore di molti concittadini.