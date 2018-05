Spunta un campetto 'fai da te' in piazza Poderico. "Qui non ci sono spazi per il gioco"

All'esterno dell'ingresso della scuola materna elementare di Piazza Poderico stamattina é nato un piccolo campetto di calcio. "Gli artefici di questa iniziativa", dichiara il Presidente dell'associazione 'Vivere il Quartiere', Enrico Cella, "sono ragazzi che abitano nei pressi della scuola, che per la mancanza di strutture sportive, di fatto sostituendosi alle Istituzioni con il metodo del fai da te, hanno disegnato con pittura arancione un campetto, ricavando una delle due porte da due bidoncini per la raccolta della carta".

"Nel Quartiere San Lorenzo non c'è nessun tipo di impianto sportivo o strutture simili per poter trattenere in un luogo sicuro e protetto i bambini", prosegue Cella. "Con la chiusura delle scuole i bambini sono costretti a trascorrere in strada gran parte della giornata e sarebbe opportuno - visto che poco distante c'è il campo Militare Albricci (poco utilizzato) - che il Comune e la Municipalità si attivassero per stipulare una convenzione con i militari, affinché almeno nel periodo estivo i bambini potessero usufruire dell'impianto sportivo".