Manifestazione in piazza Dante, disordini in pieno centro

A Napoli insegnanti, studenti, genitori, educatrici sono scesi in piazza Dante per chiedere l'apertura delle scuole in presenza e in continuità dal 16 settembre. In contemporanea si sono organizzate altre manifestazioni nelle principali città italiane. 500 le presenza a Napoli: "L'istruzione è un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione italiana, la scuola deve riaprire in sicurezza dando priorità alla didattica in presenza - sottolinea il comitato - A settembre, a ben sei mesi dalla chiusura, non si potrà più parlare di emergenza. La 'didattica a distanza' è la didattica dell'emergenza, non è possibile proporla come soluzione per il nuovo anno scolastico 20/21".

Disordini

Tafferugli tra forze dell'Ordine e manifestanti di Centri sociali e disoccupati sono avvenuti poco prima delle 16.30 a Napoli, durante una manifestazione indetta dal Centro sociale "Iskra", dal "Movimento Disoccupati 7 Novembre" e dal "SI-Cobas". Disordini all'altezza di piazza Spirito Santo.

