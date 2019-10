Il pianoforte della metro ha già smesso di suonare

Ha già smesso di suonare il pianoforte che il Rotary Club Napoli ha regalato all'Anm per sistemarlo nell’atrio della Stazione Municipio della metropolitana. Le transenne impediscono l’utilizzo dello strumento che era stato presentato, in pompa magna, appena il 25 settembre scorso, alla presenza dell'assessore ai Giovani Alessandra Clemente e dell'amministratore dell'azienda di trasporto pubblico Nicola Pascale.

Sia l’Anm che il Rotary avevano addirittura annunciato che l’iniziativa sarebbe stata replicata anche in altre stazioni. Secondo alcuni dipendenti di metropolitana, il motivo del transennamento del pianoforte sarebbe legato a motivi di sicurezza. Il suono dello strumento renderebbe difficile l’ascolto dei messaggi di servizio trasmessi dall’altoparlante, così come pare sarebbe diventato difficile gestire le adunate spontanee intorno al musicista del momento. Queste le ragioni che avrebbero spinto l'Anm a proibire l’utilizzo del pianoforte fino a nuovo ordine. Strano che sia il Comune che la dirigenza di Anm non ci abbiamo pensato prima.