Sfida al buio per decidere il gusto preferito della cola: Lodovica Comello a piazza Dante

Ha fatto tappa anche a Napoli l'iconica "Sfida del Gusto di Pepsi MAX®" che invita le persone a mettere alla prova i preconcetti in fatto di cola: il pubblico si cimenta infatti in un test al buio per decidere quale gusto di cola preferisce. La Taste Challenge 2019, in particolare, vuole stabilire se sarà confermato il risultato dello scorso anno, quando il gusto di Pepsi MAX zero zucchero ha vinto sulla cola zero zucchero più venduta in Italia.

All'evento, in Piazza Dante, un testimonial eccezionale: la cantante e attrice Lodovica Comello, assediata da una folla di fan di tutte le età in adorazione. Immancabili i selfie e gli autografi, abbracci, baci e boccacce. E per la Comello non sono mancati piccoli cadeau, come una scatola a forma di cuore colma di fragranti sfogliatelle. “Sono contenta far parte di questa sfida - ha detto Lodovica ‐ Un po’ come nella vita di tutti i giorni, bisogna sempre essere pronti a sperimentare".