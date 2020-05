Patrizio Rispo sull'emergenza Covid-19: "Speriamo di tornare a giugno a lavorare per Un Posto al Sole"

L’attore Patrizio Rispo, ospite a L'Antivirus, il programma Tv/Web ideato, diretto e condotto da Claudio Dominech, in onda alle 21 su tutti i Social (Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter), si è detto ottimista rispetto una quarantena, più reale della realtà cui ci stavamo abituando. “È più normale quello che stiamo vivendo ora rispetto a quello che stavamo vivendo prima. Siamo più in armonia con la natura rispetto a prima, respirando, nei rapporti umani. Mi sento più vicino materialmente alle persone, tanti mi scrivono. Mi concedo dei lussi - ha continuato - come stare fermo solo a pensare, a riflettere a guardare un panorama”.

Rispo ha sottolineato l’importanza della categoria degli artisti “così viva di passione, disponibilità e generosità”, oggi quanto mai vicina a tutti nonostante soffra molto: “In ginocchio e lo rimarrà per chissà quanto tempo. Tante le proposte a sostegno della categoria fatta di centinaia di migliaia di macchinisti e tutti coloro i quali lavorando dietro la macchina da presa, che risorgeranno forse tra un anno. Il comparto - dice - è distrutto”. Da membro del cda del Teatro Mercadante di Napoli, ha chiarito che i fondi per lo spettacolo non sono neppure previsti : “…anche perché se non hai un contratto non hai diritto a niente e in questo ambiente già prima era difficile, oggi siamo fuori dai giochi. Stiamo sensibilizzando Franceschini ad aprire piattaforme ed erogare fondi ai quali abbiamo diritto”. Quanto a ‘Un Posto al Sole’, l’attore ha detto: “Non è più vista come una fiction ma lo specchio della realtà. Qui siamo strettamente legati alla cronaca. Abbiamo retto fino a quando si è potuto, sai che giriamo con venti giorni di anticipo per cui non abbiamo potuto continuare. Torneremo, speriamo a giugno”. Sulla quarantena: “Sto scrivendo una commedia, un soggetto per un film ma ho approfittato per trasformarlo in qualcosa di teatrale, anche se oggi è difficile pensare al teatro”. Quanto alla trasformazione del teatro, “Stiamo riflettendo con Stefano Massini e Roberto Alloe, ma bisognerebbe reinventare un linguaggio teatral-televisivo e soprattutto riprendere il flusso tra pubblico e attore. Siamo tuttavia lontani - ha rimarcato la stella di ‘Un Posto al Sole". In conclusione, Rispo ha evidenziato l’importanza di rispettare l’ambiente e il prossimo prima indipendentemente dalle istituzioni .