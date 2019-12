Ricerche su Google nel 2019, in Italia domina ancora la "pastiera napoletana"

La pastiera napoletana si conferma il dolce maggiormente cercato dagli italiani su Google. Anche il 2019 si chiude col tipico dolce partenopeo in vetta alle curiosità culinarie del Paese, tra semplice voglia di capire com'è fatto e desiderio di cimentarsi - attraverso le migliaia di ricette che si trovano in rete - nella sua preparazione.

In classifica anche le chiacchiere, quinte - sono un dolce diffuso in tutto il Paese, ma il nome "chiacchiere" è quello della versione campana - ed in settima posizione il tortano napoletano.

Nadia Toffa è in cima alla classifica degli argomenti su cui è stato interrogato il motore di ricerca sia in quanto a parole che a personaggi. Tra i temi, poi, l’incendio di Notre Dame ed il Festival di Sanremo. Grande interesse anche per la politica, con “perché è caduto il governo”, "perché si chiamano sardine”, "flat tax" e "cuneo fiscale". Trend emergente il fai da te, e mete vacanziere preferite Zanzibar e Croazia.