Pasticciotto day, la donazione al Cotugno

50 pasticciotti sono stati donati dal The Sign di Pomigliano d'Arco all’ospedale Cotugno in collaborazione con Agro.Ge.Pa.Ciok, pasticceri salentini e Confcommercio.

"I nostri ringraziamenti a tutte le aziende ospedaliere d’Italia che stanno ancora lottando contro questa emergenza! Noi ricominciamo così . Inoltre per l’intera giornata di oggi proporremo il nostro pasticciotto alla crema al prezzo speciale di 0.60€", è il post pubblicato dal The Sign 2.0 sulla lodevole iniziativa in favore di coloro che lottano attivamente ancora contro l'emergenza Covid.