Addio ai grattini, il parcheggio si paga con l'app

Basta con le ricerche di un bar che venda grattini per il parcheggio. Napoli fa un passo verso il terzo millennio e accoglie il ticket virtuale per la sosta. La novità entrerà in vigore da domani, 20 giugno, ed è stata presentata oggi dall'Anm, l'Azienda napoletana mobilità che gestisce 25mila stalli in città.

I cittadini potranno pagare scaricando una delle sette app che hanno partecipato alla manifestazione d'interesse: alle tre già in fase sperimentale (Tap&Park, Easypark, e Telepass Pay), si aggiungeranno DropTicket, myCicero, Parkappy, PayByPhone e Prestoparking. Sarà ancora possibilie pagare il parcheggio dai classici parcometri. Attualmente sono 512 su tutto il territorio cittadino, ma presto se ne agiungeranno altri 50.