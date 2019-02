La Paranza dei Bambini, Pisani: "Scene inguardabili"

"Scene inguardabili ed esempi vergognosi. Il male non ha limiti, non hanno rispetto per nessuno, l’inferno utile ai soliti martiri è il loro paradiso dorato. Oramai molti hanno finalmente capito, non credono più alle favole avvelenate, ma con tutta la nostra forza dobbiamo fermare ogni sciacallaggio, sfruttamento e speculazione addirittura sui bambini con inquinamento e rovina del loro e nostro futuro". E' la denuncia dell'avvocato Angelo Pisani sul film "La paranza dei bambini", presentato e premiato alla 69ª edizione del Festival di Berlino.