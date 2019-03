Papa Francesco, arriva l'invito al Santuario della Madonna dell'Arco

Papa Francesco al Santuario della Madonna dell'Arco in occasione della sua visita a Napoli fissata per il 21 giugno prossimo? E' questo quanto si augura il Sindaco di Sant'Anastasia Lello Abete, che ha inviato una lettere al Santo Padre per esprimergli la sua speranza.

"Cari anastasiani - scrive il sindaco Abete su Facebook - avrete letto che il nostro Papa Francesco il 21 giugno sarà a Napoli e per questa occasione ho scritto a Sua Santità per invitarlo a visitare il Santuario di Madonna dell’Arco, da sempre meta di pellegrini e turisti da tutto il mondo. Naturalmente concordandolo con il priore Padre Alessio Romano, che è stato utile entusiasta di questa iniziativa. E’ un invito che faccio a nome di tutta la nostra comunità. Caro Papa Francesco, ti aspettiamo al Santuario di Madonna dell’Arco, aspettiamo la tua visita e il tuo abbraccio".